Найдена жертва нападения акулы возрастом 3000 лет

В газетах регулярно публикуются рассказы об ужасающих нападениях акул, но в опубликованной статье оксфордских исследователей рассказывается о находке 3000-летней человеческой жертвы, атакованной акулой во внутреннем море Сето Японского архипелага.
В газетах регулярно публикуются рассказы об ужасающих нападениях акул, но в опубликованной статье оксфордских исследователей рассказывается о находке 3000-летней человеческой жертвы, атакованной акулой во внутреннем море Сето Японского архипелага.
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