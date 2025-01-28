В Поморье директор компании скрыла 13 миллионов рублей от налоговой проверки

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по делу 54-летней жительницы КотласаЕё обвиняют сокрытии денежных средств организации с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.
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