Муза Йоргоса Лантимоса: изящное старение Рэйчел Вайс подарило звезде новую эру актерской карьеры

Рэйчел Вайс называют музой Йоргоса Лантимоса: именно у него актриса снялась дважды — сначала в англоязычном дебюте режиссера «Лобстер», а затем в «Фаворитке», где роль расчетливой герцогини Мальборо называют едва ли не лучшей в ее карьере.
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