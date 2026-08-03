Муза Йоргоса Лантимоса: изящное старение Рэйчел Вайс подарило звезде новую эру актерской карьеры

Рэйчел Вайс называют музой Йоргоса Лантимоса: именно у него актриса снялась дважды — сначала в англоязычном дебюте режиссера «Лобстер», а затем в «Фаворитке», где роль расчетливой герцогини Мальборо называют едва ли не лучшей в ее карьере.