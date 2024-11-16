Лолита Милявская набросилась на Тимура Хайдарова, не стесняясь выражений

Между певицей Лолитой Милявской и Тимуром Хайдаровым разразился конфликт. Хотя певица не прибегала к услугам знаменитого хирурга, он все же обратил внимание на ее внешность, отметив несколько недостатков, которые, по его мнению, можно было исправить.
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