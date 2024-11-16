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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Лолита Милявская набросилась на Тимура Хайдарова, не стесняясь выражений

Между певицей Лолитой Милявской и Тимуром Хайдаровым разразился конфликт. Хотя певица не прибегала к услугам знаменитого хирурга, он все же обратил внимание на ее внешность, отметив несколько недостатков, которые, по его мнению, можно было исправить.

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