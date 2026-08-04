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FiNE NEWS

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4 августа ВСУ нанесли удар беспилотниками по промзоне в Чехове, есть погибшие и раненые

Удар по промышленной зоне в Чехове Ранним утром 4 августа в промышленной зоне Новоселок близ города Чехов в Московской области упал беспилотник, в результате чего погибли пять человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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