Центр прогресса бокса, учрежденный Умаром Кремлевым, стал потерпевшим в деле против блогера Виктории Логецкой, получившей четыре года колонии за мошенничество на 32 миллиона рублей.
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