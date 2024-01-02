«Можно и не выезжать на трассу». В AlphaTauri назвали главную ошибку сезона 2023 года

«Можно и не выезжать на трассу». В AlphaTauri назвали главную ошибку сезона 2023 годаGetty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор AlphaTauri Питер Байер признал, что разрабатывать собственную подвеску для сезона 2023 года было ошибкой.
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