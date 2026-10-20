Зампред городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин предложил согласовывать с ресурсоснабжающими организациями выделение средств на детские площадки, поскольку часть игровых зон устанавливают непосредственно над теплосетями — в случае прорыва труб с кипятком под ними могут оказаться люди.