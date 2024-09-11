Около 250 художников стали участниками второго сезона проекта

Участниками второго сезона проекта «Искусство в метро» стали около 250 художников. Такое решение было озвучено по итогам очного отбора экспертной комиссии генерального партнера и оператора проекта — объединения «Выставочные залы Москвы».
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