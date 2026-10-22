Жители Шахт и соседних районов собирают подписи под петицией о введении льготного тарифа на реконструируемом 91-километровом отрезке трассы М-4 «Дон», проезд по которому после завершения работ в 2027 году может обойтись примерно в тысячу рублей.
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