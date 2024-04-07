Андрей Климов: «Валентина Матвиенко пользуется огромным уважением у всех сенаторов»

Сегодня она отмечает юбилей Сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал «Петербургскому дневнику», что встречался с Валентиной Матвиенко в разные периоды ее жизни – и когда она была губернатором Петербурга, и тогда, когда она возглавила Совет Федерации.