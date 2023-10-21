Украина может войти в тройку стран по объемам помощи от США

За период с 2001 по 2023 год Афганистан получил от США $111,7 млрд помощи. Если Вашингтон выделит Киеву и Тель-Авиву пакеты поддержки в объеме $61,3 мдрд и $14,3 млрд соответственно, то Украина и Израиль войдут в тройку лидеров по объемам поддержки, полученной от США.