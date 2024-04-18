В России допустили оплату проезда на железной дороге по биометрии

В компании "Российские железные дороги" рассмотрят возможность введения оплаты билета на поезд по биометрическим данным при покупке его пассажиром в кассе, сообщил заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин.
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