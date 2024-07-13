Аршавин болеет за Испанию в финале Евро-2024

Финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии вызвал интерес у бывших футболистов и специалистов. Андрей Аршавин, экс-футболист сборной России, заявил, что будет болеть за Испанию, поскольку ее футболисты более ярко проявляют себя на поле.
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