Аршавин болеет за Испанию в финале Евро-2024

Финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии вызвал интерес у бывших футболистов и специалистов. Андрей Аршавин, экс-футболист сборной России, заявил, что будет болеть за Испанию, поскольку ее футболисты более ярко проявляют себя на поле.