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Регионы России

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Аршавин болеет за Испанию в финале Евро-2024

Аршавин болеет за Испанию в финале Евро-2024

Финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии вызвал интерес у бывших футболистов и специалистов. Андрей Аршавин, экс-футболист сборной России, заявил, что будет болеть за Испанию, поскольку ее футболисты более ярко проявляют себя на поле.

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