Близнецам нельзя долго раскачиваться, а Водолеям – сердиться из-за пустяков: гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВо вторник, 30 января 2024 года, будет разделён на две совершенно разные половины.
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