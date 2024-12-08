В прокуратуре Ленинградской области состоялся совместный прием предпринимателей

03 декабря 2024 года в прокуратуре Ленинградской области состоялся заключительный в этом году совместный ежемесячный приём предпринимателей, который провела уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Рулева совместно с прокурором Ленинградской области Сергеем Жуковским.