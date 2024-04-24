Тульские предприятия намерены расширять присутствие на рынке Узбекистана

Тульские предприятия налаживают связи с узбекскими коллегами. Как сообщил на своей странице депутат тульской областной думы Дмитрий Афоничев, в рамках работы Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.
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