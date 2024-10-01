Посол Моргулов: Китай четко понимает, кто действительно стоит за конфликтом на Украине

Пекин не принимает участие в псевдомирных конференциях Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине, Пекин не участвует в псевдомирных конференциях, сообщил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран.