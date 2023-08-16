Во-первых: эмоциональные решения - зло. Всегда. В личных финансах - зло в кубе. Если для того чтобы сделать какое-то финансовое действие надо стоять в очереди (в обменник, банк и т.
Адекватные заметки на полях очередной "рублёвой и курсовой истерики"...
Комментарии
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Галина Чужая
Мне, например, пох сколько он стоит. За границу не езжу - своих дальневосточных красот хватает. В Японии и Корее побывала - ну, красиво, но также есть и бедные и богатые, и грязи в закоулках хватает (нетуристические места). Так что везде одинаково. Надо уметь и в своей стране находить красоту, а не поклоняться зарубежью.
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56 мин.
Владимир Малинин
Кто крайний в Кремль за бабло? Очень сложно прожить пенсионерам на 11000₽. На молоко уже не хватает. Только хлеб и чай. Говорят, что это доллар виноват.
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38 мин.
Юрий Рязанов
Падение рубля .то ожидаемо, такие огромные расходы ... война ... ВПК .... спутники , никуда не денешься , это все нормально, а вот , миллионы таджиков , чужеродных на шею посадили , да еще и семьями, да еще со льготами покруче чем в европе. Вопрос один ... в чем наша вина , кому на хвост мы наступили.....
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10 мин.
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