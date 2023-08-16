Адекватные заметки на полях очередной "рублёвой и курсовой истерики"...

Галина Чужая Мне, например, пох сколько он стоит. За границу не езжу - своих дальневосточных красот хватает. В Японии и Корее побывала - ну, красиво, но также есть и бедные и богатые, и грязи в закоулках хватает (нетуристические места). Так что везде одинаково. Надо уметь и в своей стране находить красоту, а не поклоняться зарубежью.

Владимир Малинин Кто крайний в Кремль за бабло? Очень сложно прожить пенсионерам на 11000₽. На молоко уже не хватает. Только хлеб и чай. Говорят, что это доллар виноват.