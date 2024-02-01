На востоке столицы демонтировали недостроенный пейнтбольный центр

Работы по строительству пейнтбольного центра были приостановлены в 2005 году Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что демонтирован объект незавершенного строительства.
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