На востоке столицы демонтировали недостроенный пейнтбольный центр

Работы по строительству пейнтбольного центра были приостановлены в 2005 году Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что демонтирован объект незавершенного строительства.