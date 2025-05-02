Названы основные схемы обмана россиян

В настоящее время мошенники по-прежнему применяют проверенные схемы — телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами, рассказал директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии