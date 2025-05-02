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Политика как она есть

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Названы основные схемы обмана россиян

Названы основные схемы обмана россиян

В настоящее время мошенники по-прежнему применяют проверенные схемы — телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами, рассказал директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.

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