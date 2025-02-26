Эксперт оценил перспективы развития добычи редких металлов в ЕС

Global Look Press/Robert Michael/dpa Осуществление поставленных целей Евросоюза (ЕС) по увеличению доли собственной добычи и переработки к 2030 году маловероятно, заявил "Известиям" промышленный эксперт Леонид Хазанов.
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