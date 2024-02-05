Филиппов и Дронов станут управляющими директорами Тулаточмаша и Туламашзавода

Тульская служба новостей уже рассказывала о том, что три тульских предприятия "Императорский Тульский оружейный завод", "Туламашзавод" и "Тулаточмаш" официально передали полномочия по управлению холдингу "ТОР", частью которого являются уже несколько лет.