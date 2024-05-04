«От России все отвернулись – пора и нам»: невыдача сотням таджиков патентов в Петербурге разозлила Таджикистан

Таджикистан пусть не вякает. Лучше пусть расскажит, скольком русским мигрантам был выдан вид на жительство, за последние 20 лет.

Лш

Лариса шумбасова

Ну-ну.... США и Ко далеко не все.... Не промахнулись бы, окрысившись на кормильца.... Больше-то никому в мире не нужны такие специалисты