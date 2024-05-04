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«От России все отвернулись – пора и нам»: невыдача сотням таджиков патентов в Петербурге разозлила Таджикистан

«От России все отвернулись – пора и нам»: невыдача сотням таджиков патентов в Петербурге разозлила Таджикистан

Сотни мигрантов из Таджикистана не смогли получить трудовые патенты в Санкт-Петербурге. Это вызвало резкую реакцию таджиков, требующих разорвать все связи с Россией.

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Комментарии
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Константин Самарин
Таджикистан пусть не вякает. Лучше пусть расскажит, скольком русским мигрантам был выдан вид на жительство, за последние 20 лет.
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3 час.
Гусаров Игорь
Домой, домой, пора домой!
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2 час.
Лш
Лариса шумбасова
Ну-ну.... США и Ко далеко не все.... Не промахнулись бы, окрысившись на кормильца.... Больше-то никому  в мире не нужны такие специалисты
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1 час.

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