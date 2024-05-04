«От России все отвернулись – пора и нам»: невыдача сотням таджиков патентов в Петербурге разозлила Таджикистан

Сотни мигрантов из Таджикистана не смогли получить трудовые патенты в Санкт-Петербурге. Это вызвало резкую реакцию таджиков, требующих разорвать все связи с Россией.
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