Дмитриев приехал во аэропорт Внуково встретить Уиткоффа и Кушнера

Автомобиль, принадлежащий спецпредставителю президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, а также руководителю Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, прибыл к терминалам аэропорта Внуково.
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