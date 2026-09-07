Путин поздравил президента Бразилии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру Бразилии Луису Инасио Луле да Силве по случаю Дня независимости страны.
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