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Лев средней шелудивости

Лев средней шелудивости

Казахский блогер Куат Ахметов выложил очередное видео с извинениями русских. И уже реально становится просто стыдно за Россию Блогер под названием «Куат Ахметов» был смел как лев средней шелудивости, потому что знал - в Казахстане его «прикроет» его правительство, что максимум скажет «нам так вот это неприятно и вообще это провокация», а целой сворой прессовать пожилых женщин, запугивая их, это приятно и безопасно - пожилая женщина не даст в морду, она просто испугается и скажет на камеру всё, что потребует блогер «Куат Ахметов».

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Михаил Фадеев
Неужели не найдутся люди в Казахстане объяснить этому чурке-калбиту что к чему???
Владимир
Таких надо отлавливать и отстреливать, как бешеных шакалов коими они и являются. Они все храбрые пока в чужих руках не обосрались...

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