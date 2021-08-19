Казахский блогер Куат Ахметов выложил очередное видео с извинениями русских. И уже реально становится просто стыдно за Россию Блогер под названием «Куат Ахметов» был смел как лев средней шелудивости, потому что знал - в Казахстане его «прикроет» его правительство, что максимум скажет «нам так вот это неприятно и вообще это провокация», а целой сворой прессовать пожилых женщин, запугивая их, это приятно и безопасно - пожилая женщина не даст в морду, она просто испугается и скажет на камеру всё, что потребует блогер «Куат Ахметов».