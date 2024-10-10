The American Conservative: мы влипли по уши и пора возобновлять призыв в армию

ЕЛЕНА ПАНИНА Традиционный американский внешнеполитический инструмент военного давления перенапряжён, уверен Захари Йост из TAC, а положение действующей Стратегии национальной безопасности США, уверяющее в отсутствии задач, с которыми бы Вашингтон не справился, никогда не выглядело более нелепым.