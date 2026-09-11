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Тёща решила переехать к нам, но я поставил ей одно условие

Тёща решила переехать к нам, но я поставил ей одно условие

Новость о переезде тёщи Валентины Григорьевны застала меня врасплох в самый неподходящий момент — я как раз собирал разобранный шкаф из «Икеи», лёжа на полу среди деталей и инструкций, которые, кажется, писал человек, ненавидящий человечество.

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