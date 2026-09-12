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Царьград

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Глебова рассказала, когда бег может быть опасен для здоровья

Глебова рассказала, когда бег может быть опасен для здоровья

Врач Нина Глебова из ЦНИИ эпидемиологии советует бегунам консультироваться с медиками и предупреждает о противопоказаниях, таких как гипертония.

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