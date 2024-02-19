На Академика Королёва появится детское пространство с лабиринтом и каньонами

В Останкинском районе на закрытой территории жилого дома «Достижение», расположенного на улице Академика Королёва, дом 21, началось строительство детского пространства площадью 1,1 тысяча квадратных метров с игровыми и развивающими зонами.
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