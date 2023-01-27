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🎵 поклонюсь Тебе всем сердцем | настроение прославление 🙏
🎵 я верю Тебе | настроение прославление 🙏
Бог любит тебя
Свежие комментарии
РХИТ
это дело каждого, не хотите, не доверяйте
доверяй Богу
Разгуляев Николай
Я научный атеист,но даже для меня фраза "Доверяй богу" звучит глупо и кощунственно.
доверяй Богу
РХИТ
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Бог любит тебя
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