Форвард «Зенита-2» Косарев повторил гол Аршавина Левенцу из 2008-го. Кирилл забил «Иртышу» во Второй лиге А

Нападающий «Зенита-2» Кирилл Косарев оригинально забил «Иртышу». Футболист открыл счет в матче Leon Второй лиги А (2:0, второй тайм): на 42-й минуте встречи Косарев отличился после ошибки вратаря Владислава Полетаева, притаившись за спиной соперника.