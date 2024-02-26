В Южнопортовом районе бармен прострелил посетителю ногу

Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о разбое. Бармен и администратор бара на Волгоградском проспекте договорились между собой брать с посетителей двойную цену за выпивку.
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