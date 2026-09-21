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Татар-информ

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На Госуслугах запустили сервис для защиты от мошенников

На Госуслугах запустили сервис для защиты от мошенников

На портале «Госуслуги» появился цифровой сервис «Защита от мошенников в сети». Его создали Минцифры России и Аналитический центр при Правительстве РФ в рамках федерального проекта «Государство для людей».

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