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Юрист разъяснил, что делать водителям, если ГИБДД отказывается ехать на место аварии

Юрист разъяснил, что делать водителям, если ГИБДД отказывается ехать на место аварии

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Часто случается так, что после аварии водители вынуждены ожидать приезда сотрудников ГИБДД несколько часов, а порой инспекторы и вовсе не появляются, советуя участникам происшествия оформить ДТП по Европротоколу или зафиксировать повреждения и самостоятельно явиться в ближайшее отделение полиции.

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