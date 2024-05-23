Юрист разъяснил, что делать водителям, если ГИБДД отказывается ехать на место аварии

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Часто случается так, что после аварии водители вынуждены ожидать приезда сотрудников ГИБДД несколько часов, а порой инспекторы и вовсе не появляются, советуя участникам происшествия оформить ДТП по Европротоколу или зафиксировать повреждения и самостоятельно явиться в ближайшее отделение полиции.