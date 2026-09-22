Безумный фюрер - наследственное заболевание германской властной элиты. Теперь - коллективный гитлер

Дмитрий Седов. «Храбрость и безумие» против устава ООНО статье графа Шуленбурга и нелёгкой судьбе «Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии» 25 лет подряд Министерство иностранных дел России выражало дипломатически корректную озабоченность по поводу наката НАТО на границы России, что вызывало на саммитах блока нескрываемое веселье.