Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Безумный фюрер - наследственное заболевание германской властной элиты. Теперь - коллективный гитлер

Безумный фюрер - наследственное заболевание германской властной элиты. Теперь - коллективный гитлер

Дмитрий Седов. «Храбрость и безумие» против устава ООНО статье графа Шуленбурга и нелёгкой судьбе «Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии» 25 лет подряд Министерство иностранных дел России выражало дипломатически корректную озабоченность по поводу наката НАТО на границы России, что вызывало на саммитах блока нескрываемое веселье.

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