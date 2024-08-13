Превращаем будний день в праздник ✅ Международный день левшей — поздравляем всех причастных, а тех, кому не так повезло, призываем на один день попробовать сделать "рабочей" именно левую руку.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Превращаем будний день в праздник ✅ Международный день левшей — поздравляем всех причастных, а тех, кому не так повезло, призываем на один день попробовать сделать "рабочей" именно левую руку.