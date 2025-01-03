Новый тип молодых женщин, который разрывает шаблон у мужчин 50+

Вот только такие "само"... детей рожать не хотят, некогда им, в лучше случае, племянников забавляют. ИМХО.

Зинаида Антонцева

У меня в молодости, в советское время, была начальница, заведующая отделением, хирург, о которой подчиненные ей мужчины говорили: "У неё умная голова, доброе сердце и золотые руки.