Сидели с подругами в модном кафе. Провожали старый год, строили планы на новый. Где-то в середине этого мероприятия в кафе пришла хозяйка.
Новый тип молодых женщин, который разрывает шаблон у мужчин 50+
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ина Куликова
Вот только такие "само"... детей рожать не хотят, некогда им, в лучше случае, племянников забавляют. ИМХО.
Ответить
12 час.
Зинаида Антонцева
У меня в молодости, в советское время, была начальница, заведующая отделением, хирург, о которой подчиненные ей мужчины говорили: "У неё умная голова, доброе сердце и золотые руки.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии