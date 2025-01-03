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Новый тип молодых женщин, который разрывает шаблон у мужчин 50+

Новый тип молодых женщин, который разрывает шаблон у мужчин 50+

Сидели с подругами в модном кафе. Провожали старый год, строили планы на новый. Где-то в середине этого мероприятия в кафе пришла хозяйка.

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Комментарии
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Ина Куликова
Вот только такие &quot;само&quot;... детей рожать не хотят, некогда им, в лучше случае, племянников забавляют. ИМХО.
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12 час.
Зинаида Антонцева
У меня в молодости, в советское время, была начальница, заведующая отделением, хирург, о которой подчиненные ей мужчины говорили: &quot;У неё умная голова, доброе сердце и золотые руки.
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