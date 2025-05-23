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Житель России поймал на удочку самую опасную для человека рыбу

Житель России поймал на удочку самую опасную для человека рыбу

В России рыбак поймал на крючок шестикилограммовую страшную рыбу, которую не так просто встретить.Рыбак из-под Хабаровска выловил в реке Тунгуска в Еврейской автономной области огромного шестикилограммового змееголова, которого считают одной из самых опасных рыб в России.

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