Житель России поймал на удочку самую опасную для человека рыбу

В России рыбак поймал на крючок шестикилограммовую страшную рыбу, которую не так просто встретить.Рыбак из-под Хабаровска выловил в реке Тунгуска в Еврейской автономной области огромного шестикилограммового змееголова, которого считают одной из самых опасных рыб в России.