Политолог Михайлов: Европа перепугана, поэтому глава ЕК хочет встречи с Трампом

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог и военный эксперт Евгений Михайлов высказал мнение о том, почему председатель ЕК пытается в срочном порядке организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, до его инаугурации, которая состоится 20 января.