ИВАН ПРОХОРОВ Когда границы на замке, слабое звено для удара ищут внутри. Указания приходят из Европы, новых игроков со старыми обидами заносят в потоке гостей, желающих доставить вам пиццу.
ПЕРЕДЕЛ РОССИИ НА ПОЛЬСКИЙ ЛАД: МИГРАЦИОННЫЙ ФРОНТ ПРОТИВ РУССКИХ ОТКРЫТ С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ
Комментарии
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А
Александр
Наше алчное дурьё как всегда с одной отмазкой: - Я не виноват, он первый начал.
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9 час.
Misha Glusch
да, и давно уже пора освободить, Шотландию, Уэльс и Ирландию от британского влияния...
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5 час.
Семен Демин
Об этом уже сто раз сказано,что мигранты это потенциальные разрушители страны. Но власть не предпринимает мер по их нейтрализации и ввозит их по-прежнему миллионами. А это потому, что реальная власть в РФ принадлежит олигархам, которым нужны мигранты.
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24 мин.
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