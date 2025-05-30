Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • серый777 котов
    в тюрьме житья не будет имПолицейский, покр...
  • Владимир Витковский
    ... нет достойного ответа..."Алиева уже не ос...
  • Tania Еременко
    Обирают фермеров - скупают их продукцию задёшево. запугивают и продают на рынках по бешеным ценам. Вы посмотрите - на..."Алиева уже не ос...

ПЕРЕДЕЛ РОССИИ НА ПОЛЬСКИЙ ЛАД: МИГРАЦИОННЫЙ ФРОНТ ПРОТИВ РУССКИХ ОТКРЫТ С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ

ПЕРЕДЕЛ РОССИИ НА ПОЛЬСКИЙ ЛАД: МИГРАЦИОННЫЙ ФРОНТ ПРОТИВ РУССКИХ ОТКРЫТ С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ

ИВАН ПРОХОРОВ Когда границы на замке, слабое звено для удара ищут внутри. Указания приходят из Европы, новых игроков со старыми обидами заносят в потоке гостей, желающих доставить вам пиццу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Наше алчное дурьё как всегда с одной отмазкой: - Я не виноват, он первый начал.
Ответить
9 час.
Misha Glusch
да, и давно уже пора освободить, Шотландию, Уэльс и Ирландию от британского влияния...
Ответить
5 час.
Семен Демин
Об этом уже сто раз сказано,что мигранты это потенциальные разрушители страны. Но власть не предпринимает мер по их нейтрализации и ввозит их по-прежнему миллионами. А это потому, что реальная власть в РФ принадлежит олигархам, которым нужны мигранты.
Ответить
24 мин.
наверх