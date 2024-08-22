Расчет «Града» уничтожил скопление военнослужащих ВСУ в Херсонской области

Российские бойцы ударили из РСЗО «Град» по скоплению военнослужащих ВСУ в дельте Днепра в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ,По информации министерства, в ходе разведки с воздуха была зафиксирована попытка украинских военных закрепиться на одном из островов на Днепре.