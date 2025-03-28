Победа «Барсы», апелляция Валиевой, СКА стартовал с поражения в плей-офф, новые ракурсы гола Мартинса от РФС, «Филадельфия» уволила Тортореллу, Цунода вместо Лоусона и другие новости

Лена Мисько Просто от туда управленцы самые талантливые. Такие же как Ротенберг тренер в хоккее.

Лена Мисько в общем напрасно Дюков это затеял. ему много матчей припомнили в комментариях: https://www.sports.ru/football/1116684774-dyukov-ob-adminresurse-zenita-nazovite-sezon-konkretnye-matchi-kogda-s.html Дюков об админресурсе «Зенита»: «Назовите сезон, конкретные матчи, когда судейство было явно в их пользу? Не вижу помощи какой-либо команде или заговора против кого-либо» sports