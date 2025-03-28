Победа «Барсы», апелляция Валиевой, СКА стартовал с поражения в плей-офф, новые ракурсы гола Мартинса от РФС, «Филадельфия» уволила Тортореллу, Цунода вместо Лоусона и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
Просто от туда управленцы самые талантливые. Такие же как Ротенберг тренер в хоккее.
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20 час.
Лена Мисько
в общем напрасно Дюков это затеял. ему много матчей припомнили в комментариях: https://www.sports.ru/football/1116684774-dyukov-ob-adminresurse-zenita-nazovite-sezon-konkretnye-matchi-kogda-s.html
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