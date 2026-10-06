Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС по санкциям и расширению

Еврокомиссия предложила реформу Европейского союза (ЕС), которая предусматривает отмену права вето для стран-членов по ряду ключевых направлений, включая санкции, расширение и борьбу с уклонением от налогов.
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