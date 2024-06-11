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Уловка перестала работать. У США не осталось оправданий для их преступлений

Уловка перестала работать. У США не осталось оправданий для их преступлений

На страницах парижской Le Monde diplomatique американский социолог Джон Беллами Фостер подвергает уничтожающей критике понятие "мирового порядка, основанного на правилах", которое на самом деле является прикрытием гегемонии США.

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