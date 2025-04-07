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  • Виктор Фоменко
    Вы бы прежде чем эту ахинею писать, историю хотя бы почитали. Никакие большевики никакую Украину не придумывали и не ...Выборы ничего не ...
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Дочь Риз Уизерспун снялась в бикини в сериале

Дочь Риз Уизерспун снялась в бикини в сериале

Дочь американской актрисы Риз Уизерспун Ава Филлипп снялась в купальнике в сериале «Доктор Одиссей». Соответствующая публикация появилась на посвященной ему странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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