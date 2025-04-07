Дочь Риз Уизерспун снялась в бикини в сериале

Дочь американской актрисы Риз Уизерспун Ава Филлипп снялась в купальнике в сериале «Доктор Одиссей». Соответствующая публикация появилась на посвященной ему странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).