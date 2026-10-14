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Царьград

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В Перми и Березниках выявили превышение ПДК вредных веществ

В Перми и Березниках выявили превышение ПДК вредных веществ

В августе в разных районах Перми и в Березниках специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

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