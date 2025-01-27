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Карлсон раскрыл, какие цели стояли за подрывом «Северных потоков»

Карлсон раскрыл, какие цели стояли за подрывом «Северных потоков»

Журналист Карлсон: США атаковали Германию, когда подорвали «Северные потоки» Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» произошли по вине Соединенных Штатов, уверен американский журналист Такер Карлсон.

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