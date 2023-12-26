В сети недавно появилась видеозапись, на которой российский артист Филипп Киркоров рассказывает об инциденте, что произошел с ним на «голом шабаше» блогера Анастасии Ивлеевой.
Певец Филипп Киркоров объяснил свое участие в «шабаше» Ивлеевой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Афонин Андрей
Ага, зашёл на пять минут! И себя показал в своей "повседневной" одежде? Нет, браток, ты готовился масштабно, заказал "костюмчик", трусы и всё остальное! Ты прекрасно знал, что это будет за вечеринка! Но ты не смог предугадать реакцию "рабов и холопов" на все ваши действия ! И вот , наконец, может наступит справедливость, и ты поедешь с концертом на передовую? Хотя о чём это я? Ты же румын, простите, болгарин, хотя какая разница? Россия - не твоя страна, и никуда ты со своей старческой жопой не поедешь. Кишка у тебя тонкая - румынская, опять простите, болгарская, а мы очень хорошо знаем болгар!
Ответить
7 час.
Александр Глущенко
не извиняйтесь )) он не то и не сё))) Как он может быть болгарином , если Бедрос армянин , а Викория ( мама) еврейка.. Он родился только в болгарии или национальность определяется по месту рождения и стране ? Он и сам незнает кто он )))
Ответить
7 час.
Свежие комментарии