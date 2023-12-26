Певец Филипп Киркоров объяснил свое участие в «шабаше» Ивлеевой

АА

Афонин Андрей

Ага, зашёл на пять минут! И себя показал в своей "повседневной" одежде? Нет, браток, ты готовился масштабно, заказал "костюмчик", трусы и всё остальное! Ты прекрасно знал, что это будет за вечеринка! Но ты не смог предугадать реакцию "рабов и холопов" на все ваши действия ! И вот , наконец, может наступит справедливость, и ты поедешь с концертом на передовую? Хотя о чём это я? Ты же румын, простите, болгарин, хотя какая разница? Россия - не твоя страна, и никуда ты со своей старческой жопой не поедешь. Кишка у тебя тонкая - румынская, опять простите, болгарская, а мы очень хорошо знаем болгар!